Kurtalan Kaymakamı Serin'den yeni yıl mesajı

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Serin, mesajında, yeni yılın barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diledi.

Mesajında, ilçenin refahı ve huzuru için gece gündüz çalıştıklarını belirten Serin, şunları kaydetti:

"Yeni beklentilerle, yeni umutlarla dolu bir yıla girerken, millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geleceğe yürümenin mutluluğu içerisindeyiz. İlçemizi ve ülkemizi çok daha refah, huzur ve aydınlık dolu yarınlara hep birlikte taşıyacak, nice güzel günlere birlikte kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılının ilçemize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."​​​​​​​