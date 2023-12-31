Eruh Kaymakamı Şenay, vatandaşlarla bir araya geldi
Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, köylerde incelemelerde bulundu.
Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, köylerde incelemelerde bulundu.
Şenay, köy ziyaretleri kapsamında Cintepe, Demiremek ve Üzümlük köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.
Şenay, 30 köy yolunun bakım, onarım ve fiziki iyileştirmelerinin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.
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