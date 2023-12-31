Eruh Kaymakamı Şenay, vatandaşlarla bir araya geldi

Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, köylerde incelemelerde bulundu.

Şenay, köy ziyaretleri kapsamında Cintepe, Demiremek ve Üzümlük köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Şenay, 30 köy yolunun bakım, onarım ve fiziki iyileştirmelerinin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.