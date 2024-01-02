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        Siirt'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

        Siirt'te yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:55
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        Siirt'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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        Siirt'te yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.

        Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Sunay Bingöl'e bir süre ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, söz konusu adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cesedi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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