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        Siirt'te umreye gidecekler dualarla uğurlandı

        Siirt'ten umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:40
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        Siirt'te umreye gidecekler dualarla uğurlandı
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        Siirt’ten umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu, İl Müftülüğü öncülüğünde kutsal topraklara gidecek 27 kişi için sabah namazından sonra Müftülük önünde uğurlama programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.

        Müftü Şakir Pinal, umreye gidecek kafileye yapılacak ibadet ve kurallarla ilgili bilgi verdi.

        Pinal, "Allah bu yolculuğu mukaddes ve mübarek eylesin." dedi.

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