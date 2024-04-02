Siirt'te umreye gidecekler dualarla uğurlandı
Siirt'ten umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Siirt’ten umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu, İl Müftülüğü öncülüğünde kutsal topraklara gidecek 27 kişi için sabah namazından sonra Müftülük önünde uğurlama programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.
Müftü Şakir Pinal, umreye gidecek kafileye yapılacak ibadet ve kurallarla ilgili bilgi verdi.
Pinal, "Allah bu yolculuğu mukaddes ve mübarek eylesin." dedi.
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