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        Siirt'te 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Siirt'in Baykan ilçesinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:38
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        Siirt'te 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Siirt'in Baykan ilçesinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        ​​​​​​​Siirt-Baykan Polis Uygulama Noktasında durdurulan İran plakalı çekici araçta yapılan aramada, 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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