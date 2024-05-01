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        Doğu illerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Diyarbakır, Siirt, Mardin, Bingöl, Elazığ ve Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:11
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        Doğu illerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Diyarbakır, Siirt, Mardin, Bingöl, Elazığ ve Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta toplananlar adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'a kadar dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde insanlığı yok eden, insanları katleden zalimlerin karşısına dikileceklerini söyledi.

        Tekdemir, şöyle devam etti:

        "Sömürüden beslenenlerin, zulmü sürdürenlerin, dünyayı ve insanlığı savaşa sürükleyenlerin karşısına dikileceğiz. İnsanlık onurunu esas alıp insani kalkınma için ter dökeceğiz. Adil paylaşma ve asil dayanışma anlayışını evrensel değer haline getirmek için yılmadan, yıkmadan, yorulmadan ve yozlaşmadan mücadele edeceğiz. Mazlumlara, mahzunlara, mağdurlara el uzatmaktan, omuz vermekten hiç vazgeçmeyeceğiz."

        - Siirt

        Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup adına açıklamaya yapan Hizmet-İş İl Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Karsak, bugün 81 ilde dayanışmayı ve mücadeleyi haykırmak için alanlara çıktıklarını söyledi.

        Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Karsak, "48 yıldır emeğimizin ve alın terimizin hakkı, sendikal örgütlülüğün artması için meydanlardayız." dedi.

        İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı zulümlerin sona ermesi için uluslararası topluma hareket geçme çağrısında bulunan Karsak, şöyle konuştu:

        "Sendika olarak İsrail'in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Uluslararası toplumu Filistin'de yaşanan zulme karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Filistin topraklarında akan kanın ve katliamların durdurulması, Gazze'de onurları, özgür Filistin için canları pahasına mücadele eden kardeşlerimize insan haklarının sağlanması için tüm dünya emekçilerini mücadele etmeye ve birlik olmaya davet ediyoruz."

        - Mardin

        HAK-İŞ Mardin İl Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda yapılan etkinliğe, konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri katıldı.

        Basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli, birlik, dayanışma ve mücadele için 81 ilde alanlarda olduklarını belirtti.

        Emeğin ve emekçinin bugünü ve geleceği için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini aktaran Adıbelli, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçileri rahmetle andıklarını kaydetti.

        Adıbelli, "HAK-İŞ olarak Türkiye Yüzyılı'nın emeğin ve emekçinin yüzyılı olacağına inanıyor, işçilerimizden aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye'nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        - Bingöl

        Bingöl'de de Hizmet-İş Bingöl Şube Başkanı Abdulmecit Akdemir, Genç Caddesi'nde düzenlenen açıklamada, kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

        Akdemir, "Aile yükümlülüklerini dikkate alan, adil bir vergilendirme sistemi, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Elazığ

        Elazığ'da KESK öncülüğünde bazı sendikalar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında Hozat Garajı önünde toplananlar, ellerinde bayraklarla sloganlar atarak Perşembe Pazarı'na yürüdü.

        Burada yapılan basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

        - Batman

        Batman Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Kültür Mahallesi'ndeki 8 Mart Kadın Parkı'nda 1 Mayıs Bölge Mitingi düzenlendi.

        Mitinge katılanlar Turgut Özal Bulvarı'ndan miting alanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Mitingde, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun ve Petrol İş Batman Şube Başkanı Veysel Kartal birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından çalınan kemençe ile miting alanındakiler halay çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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