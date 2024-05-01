Doğu illerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Diyarbakır, Siirt, Mardin, Bingöl, Elazığ ve Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta toplananlar adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'a kadar dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde insanlığı yok eden, insanları katleden zalimlerin karşısına dikileceklerini söyledi.

Tekdemir, şöyle devam etti:

"Sömürüden beslenenlerin, zulmü sürdürenlerin, dünyayı ve insanlığı savaşa sürükleyenlerin karşısına dikileceğiz. İnsanlık onurunu esas alıp insani kalkınma için ter dökeceğiz. Adil paylaşma ve asil dayanışma anlayışını evrensel değer haline getirmek için yılmadan, yıkmadan, yorulmadan ve yozlaşmadan mücadele edeceğiz. Mazlumlara, mahzunlara, mağdurlara el uzatmaktan, omuz vermekten hiç vazgeçmeyeceğiz."

İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı zulümlerin sona ermesi için uluslararası topluma hareket geçme çağrısında bulunan Karsak, şöyle konuştu:

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Karsak, "48 yıldır emeğimizin ve alın terimizin hakkı, sendikal örgütlülüğün artması için meydanlardayız." dedi.

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup adına açıklamaya yapan Hizmet-İş İl Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Karsak, bugün 81 ilde dayanışmayı ve mücadeleyi haykırmak için alanlara çıktıklarını söyledi.

HAK-İŞ Mardin İl Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda yapılan etkinliğe, konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri katıldı.

"Sendika olarak İsrail'in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Uluslararası toplumu Filistin'de yaşanan zulme karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Filistin topraklarında akan kanın ve katliamların durdurulması, Gazze'de onurları, özgür Filistin için canları pahasına mücadele eden kardeşlerimize insan haklarının sağlanması için tüm dünya emekçilerini mücadele etmeye ve birlik olmaya davet ediyoruz."

Basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli, birlik, dayanışma ve mücadele için 81 ilde alanlarda olduklarını belirtti.

Emeğin ve emekçinin bugünü ve geleceği için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini aktaran Adıbelli, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçileri rahmetle andıklarını kaydetti.

Adıbelli, "HAK-İŞ olarak Türkiye Yüzyılı'nın emeğin ve emekçinin yüzyılı olacağına inanıyor, işçilerimizden aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye'nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.