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        Siirt'te iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Siirt'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:32
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        Siirt'te iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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        Siirt'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'ndeki iş yerine motosikletle gelen şüpheliler, pompalı tüfekle saldırıda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan R.Ö, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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