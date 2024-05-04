Siirt'te iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'ndeki iş yerine motosikletle gelen şüpheliler, pompalı tüfekle saldırıda bulundu.

Siirt'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

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