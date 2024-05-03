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        Siirt'te cennet hurması üretiminin yaygınlaştırılması için 8 bin 300 fidan dağıtıldı

        Siirt'in Eruh ilçesinde cennet hurması üretiminin geliştirilmesi amacıyla çiftçilere yüzde 70 hibeyle 8 bin 300 fidan dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:42
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        Siirt'te cennet hurması üretiminin yaygınlaştırılması için 8 bin 300 fidan dağıtıldı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde cennet hurması üretiminin geliştirilmesi amacıyla çiftçilere yüzde 70 hibeyle 8 bin 300 fidan dağıtımı yapıldı.

        Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde yürütülen "Siirt Meyveciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında cennet hurması fidanı dağıtımı amacıyla ilçe meydanında program düzenlendi.

        Programda konuşan Vali Kızılkaya, proje kapsamında hibe destekle 15 bin cennet hurması dağıtımı yapılacağını belirtti.

        Bu fidanlardan 8 bin 300'ünün bugün ilçedeki üreticilere dağıtılacağını ifade eden Kızılkaya, ilçenin tarımsal üretim ve hayvancılık açısından önemine işaret etti.

        Kızılkaya, "Yapılan tarımsal desteklemeler ve kırsal kalkınma projeleri, çiftçi ve üreticilere önemli katkılar sağlamaktadır. Geliştireceğimiz projelerle bu alanlarda daha da ilerlemeyi hedefliyoruz." dedi.

        Siirt ekonomisinin can damarı olarak gördükleri tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde Valilik olarak sundukları önemli desteklerle çok yönlü projeler uyguladıklarını belirten Kızılkaya, bu kapsamda her biri kendi alanında marka haline gelen Siirt fıstığı, Pervari balı ve Zivzik narı için birçok projenin hayata geçirildiğini aktardı.

        Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Eruh'ta 2002 yılında 9 bin dekar olan fıstık alanı, yapılan destekler ve verilen eğitimlerle 2023 yılı sonunda 79 bin dekara ulaşmıştır. Ayrıca 2023 ve 2024 yıllarında yapılan projeler kapsamında Eruh'ta 106 bin Siirt fıstığı fidanı toprakla buluşmuştur. Hayvansal verilere baktığımızda da büyük ve küçükbaş hayvan varlığımızın yanı sıra arılı kovan sayımızın da oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bal üretimi konusunda da ilçemizde yaklaşık 50 ton civarında bir üretimimiz bulunmakta. GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 2024 yılında ilçemizde 2 milyon 372 bin 500 lira değerinde 'Telli Terbiyeli Bağ Sistemi Kurulumu Projesi' desteklenmiştir. Ayrıca 2025 yılı için planlanan 2 milyon 700 bin bütçeli 'Göçerlere Nefes Projesi' ile 35 yetiştiriciye güneş enerji paneli ve konaklama çadırlarının dağıtımı gerçekleştirilecektir."

        Bütün bu çalışmalarla kırsalda yaşayan vatandaşların hak ettiği yaşam standardına kavuşması, yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmamasının amaçlandığını ifade eden Kızılkaya, devletin bu projelerle üreticilere önemli destek ve fırsatlar sunduğunu, bu desteklerin süreceğini belirtti.

        Kızılkaya, "Hedefimiz huzur ve güven ikliminde ilimizi bulunduğu yerden daha ileriye götürmek, hizmetin en güzeline layık olan değerli vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam kalitesi sunacak ortamı hazırlamak ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha da yükseltmektir." diye konuştu.

        Kızılkaya, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından üreticilere cennet hurması fidanı dağıtıldı.

        Programa, Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve üreticiler katıldı.

        Vali Kızılkaya ve beraberindekiler programın ardından Eruh Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Eruh'un Kılıçkaya köyü Milan mezrasında PKK'lı teröristlerce 18 Ağustos 1987'de katledilen 27 kişi için Botanik Park'ta yapılan şehitliği ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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