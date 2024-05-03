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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:55
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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Ahlat İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'nın kentte olduğu bilgini aldı.

        Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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