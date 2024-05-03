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        Siirt Valisi Kızılkaya, Eruh'ta Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde bulundu

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eruh ilçesinde Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:28
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        Siirt Valisi Kızılkaya, Eruh'ta Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde bulundu
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eruh ilçesinde Doğu Sadak petrol sahasında incelemelerde bulundu.

        Vali Kızılkaya, ilçeye bağlı Bayıryüzü köyündeki Doğu Sadak sahasındaki arama kuyularında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kızılkaya, burada yaptığı açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla hem yerüstü hem yeraltı zenginliklerin gün yüzüne çıktığını söyledi.

        Firma yetkililerine ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Günlük 200 varil üretim yapıldığı bir petrol sahasındayız. Ülkemizde terörün belinin kırılmasıyla birlikte sağlanan huzur ortamıyla üretim, refah ve milli kaynaklarımızın ortaya çıkması gerçekten hepimizi son derece memnun ediyor. Önümüzdeki dönemde hem bu üretim sahasında hem de ilave sahalarda yapılan çalışmalarla çok daha yüksek rakamlarda petrol üretimi bu bölgemizde sağlanacaktır. Bunun getireceği kaynaklarla da bölgemizde çok daha güzel gelişmelerin olacağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz."

        Şirketin Genel Müdürü Erdem Kaya da Doğu Sadak petrol sahasında çıkardıkları petrolün kaliteli olduğunu bildirdi.

        Eruh'ta 2014 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri sahada şu an için günlük 200 varile yakın petrol üretildiğini aktaran Kaya, "Yaklaşık 43 gravite çok kaliteli olarak ifade edebileceğimiz petrol üretimimiz devam ediyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir damla petrolü dahi üretebiliyor isek bu bizim için çok kutsal bir görev olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

        Vali Kızılkaya'ya incelemelerinde Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de eşlik etti.

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