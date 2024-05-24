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        Siirt'te nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü

        Siirt'in Şirvan ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:55
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        Siirt'te nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

        İlçenin Bacavan Yaylası'na bir grup arkadaşıyla gezmeye giden doğasever Murat Şeker, bölgedeki bir derede semender gördü.

        Şeker, semenderi doğal yaşam alanında fotoğrafladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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