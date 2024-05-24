Siirt'te nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü

İlçenin Bacavan Yaylası'na bir grup arkadaşıyla gezmeye giden doğasever Murat Şeker, bölgedeki bir derede semender gördü.

Siirt'in Şirvan ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

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