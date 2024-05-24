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        Siirt Valisi Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:21
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        Siirt Valisi Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla başlattığı vekaletle kurban organizasyonuna destek sundu.

        Kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan Kızılkaya, bağış makbuzunu İl Müftüsü Şakir Pinal’dan aldı.

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