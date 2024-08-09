Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 22:39 Güncelleme: 09.08.2024 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi'nde Bahattin A'ya ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Siirt'te işletmelere KOSGEB destekleri anlatıldı
        Siirt'te işletmelere KOSGEB destekleri anlatıldı
        Siirt'te çıkan arazi yangını söndürüldü
        Siirt'te çıkan arazi yangını söndürüldü
        Siirt'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Siirt'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Siirt'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Siirt'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Siirt'ten 12 kişi Avrupa gezisine katıldı
        Siirt'ten 12 kişi Avrupa gezisine katıldı
        Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi
        Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi