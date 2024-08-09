Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde Bahattin A'ya ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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