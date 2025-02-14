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        Ekipler kardan kapanan mezranın yolunu açtı, rahatsızlanan anne ve oğlu hastaneye ulaştırıldı

        SİİRT'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan anne ve oğlu, ekiplerin yolu açmasıyla ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:20
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        Ekipler kardan kapanan mezranın yolunu açtı, rahatsızlanan anne ve oğlu hastaneye ulaştırıldı
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        SİİRT’te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan anne ve oğlu, ekiplerin yolu açmasıyla ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Baykan ilçesine bağlı Oymalıklı mezrasında dün akşam saatlerinde anne ve oğlu rahatsızlanınca aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yolu, kar yağışı nedeniyle kapalı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi'ne haber verdi. Ekipler, yolu açarak anne ile oğlunu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

        DÜĞÜN KONVOYU YOLDA KALDI

        Öte yandan, Kurtalan ilçesine bağlı Yellice köyünde düğün konvoyu yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle yol açılarak, konvoy güvenli bölgeye ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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