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        Siirt'te Eğitim-Bir-Sen'den üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı talebi

        Eğitim-Bir-Sen üyeleri, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı talebiyle Siirt Üniversitesi önünde eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:31 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:33
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        Siirt'te Eğitim-Bir-Sen'den üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı talebi
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        Eğitim-Bir-Sen üyeleri, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı talebiyle Siirt Üniversitesi önünde eylem yaptı.

        Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilcisi Tuncer Kaçhan, sendika üyeleriyle toplu sözleşme kararına ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Kaçhan, açıklamasında, üniversite idari personelinin bir diğer üniversiteye yer değişikliği yapabilmesinin, kadrosunun bulunduğu üniversitenin muvafakatine bağlı olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu muvafakatin verilmemesi uzun dava süreçlerine neden olmakta. Üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği hakkı mücadelesinin bayraktarlığını yapmaya, somut bir çözüm üretilinceye kadar emek harcamaya, haklı ve yerinde talebi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz."

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