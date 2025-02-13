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        Siirt'te gıda işletmeleri denetlendi

        Siirt'te market, fırın ve restoranlarda gıda denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:26
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        Siirt'te gıda işletmeleri denetlendi
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        Siirt'te market, fırın ve restoranlarda gıda denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte halk sağlığını korumak ve tüketicilere güvenli gıda sunmak amacıyla denetimlere devam ediliyor.

        Kentte faaliyet gösteren market, fırın, restoran ve diğer gıda işletmelerinde kontroller gerçekleştiren ekipler, ürünlerin hijyen koşulları ve son kullanma tarihlerini inceledi.

        Tüketicilerin satın aldıkları gıdalarda şüpheli bir durum fark etmeleri halinde Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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