Siirt'te 92 köy yolu kardan kapandı (2)

TAŞIMALIEĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli Hemşehrilerim, hasretle beklediğimiz bereketin habercisi kar yağışı ilimiz genelinde ve daha çok yüksek ve kırsal kesimlerde hakim olmuştur. Köylerden şehir merkezi ve taşıma merkezlerine gelen öğrencilerimizin selameti için taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Bu vesile ile vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" dedi.