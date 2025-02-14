Siirt'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Siirt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Siirt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
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