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        Siirt'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Siirt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 07:52 Güncelleme: 14.02.2025 - 07:52
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        Siirt'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Siirt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının görüldüğü bildirildi.

        Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

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