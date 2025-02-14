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        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

        Siirt'in Kurtalan ve Baykan ilçelerinde kar nedeniyle mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:13 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:17
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        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
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        Siirt'in Kurtalan ve Baykan ilçelerinde kar nedeniyle mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Baykan ilçesinin Çevrimtepe köyünün Oymaklar mezrasında rahatsızlanan anne ve oğlu için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Ambulans yolu kapanan mezraya ulaşamayınca bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yolu açarak ambulansın geçişini sağladı.

        Anne ve oğlu sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kurtalan ilçesinin Yellice köyünde ise kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan düğün konvoyundaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekiplerin yolu açmasıyla araçlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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