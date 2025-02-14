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        Tartıştığı eşinden, astığı pankartla özür diledi

        SİİRT'te Mehmet Korkmaz (30), tartıştığı eşi Ayşenur'dan kentin işlek noktasına astığı pankartla özür diledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:30
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        Tartıştığı eşinden, astığı pankartla özür diledi
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        SİİRT’te Mehmet Korkmaz (30), tartıştığı eşi Ayşenur’dan kentin işlek noktasına astığı pankartla özür diledi.

        Siirt’te yaşayan Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur’dan özür dilemek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki sokağa pankart astı. İlgi gören ve çiftin fotoğrafının da olduğu pankartta, ‘Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum’ ifadeleri yer aldı. Bazı vatandaşlar, pankartın fotoğrafını çekti.

        ‘AMACIM, NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİ GÖRMELERİ’

        Mehmet Korkmaz, eşini çok sevdiğini, ona yaptığı bir davranıştan dolayı özür dilemek için pankartı hazırladığını belirterek, “Amacım, tüm Siirt'in karımı ne kadar çok sevdiğimi görmesi. Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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