Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Siirt'te çeşitli programlara katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Siirt'te düzenlenen 8. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından "Bin yıllık kardeşliğe saygıyla" temasıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Kısa Film Festivali" kapsamında Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "İslamofobi" konulu söyleşiye katıldı.

Yılmaz, "İslamofobi" kavramının zihinlerdeki ve gönüllerdeki İslam korkusunun nefrete dönüşmüş hali ve İslam düşmanlığı olduğunu söyledi.

"Bir defa bu kavramın bugün İslam korkusu değil, İslam nefreti üzerine olduğunu ifade etmemiz lazım." diyen Yılmaz, bu nefretin bir ırk nefreti olmadığına dikkati çekti.

Yılmaz, bunun tamamıyla bir kültürel nefret ve söylem üzerine şekillendiğini dile getirdi.