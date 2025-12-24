Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt merkezli "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyede

        Siirt merkezli 5 ilde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:17
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarlarda pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden Siirt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen teknik takip sonucu Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8'i hastane personeli 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

