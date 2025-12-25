Siirt'te okul servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Şirvan Taşlı İlkokulu öğrencimiz İbrahim Çaplık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çaplık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

