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        Siirt'te peynir bidonlarında 5 kilo 725 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Siirt'te peynir bidonlarında 5 kilo 725 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:38 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:46
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        Siirt'te peynir bidonlarında 5 kilo 725 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Siirt'te peynir bidonlarında 5 kilo 725 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucu Siirt Çevre Yolu'ndaki yolcu otobüsünü durdurdu.

        Aracın bagaj bölümünde narkotik dedektör köpeği desteğiyle arama yapan ekiplerce otlu peynir bidonlarında 5 kilo 725 gram sentetik uyuşturucu bulundu, Y.İ. ve A.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Öte yandan ekiplerce otobüste yapılan kimlik kontrolünde yolculardan birinin Yatağan Sulh Ceza Hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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