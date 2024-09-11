Siirt'te peynir bidonlarında 5 kilo 725 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Öte yandan ekiplerce otobüste yapılan kimlik kontrolünde yolculardan birinin Yatağan Sulh Ceza Hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

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