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        Siirt'te tayfi üzüm hasadına başlandı

        Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzümün hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:04 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:16
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        Siirt'te tayfi üzüm hasadına başlandı
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        Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzümün hasadı yapıldı.

        Kentin üzüm üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği ilçenin Pirinçli köyündeki bir üzüm bahçesinde yapılan hasat etkinliğinde, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pirinçli Köyü Üreten Eller Kadın Kooperatifi bünyesindeki Salamura Yaprak Tesisi'ni ziyaret etti, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'dan bilgi aldı.

        Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, Siirt'e özgü marka ürün tayfi üzüm hasadı için bir arada bulunduklarını, kentin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Kentin uzun yıllardır bağcılık kültürüne sahip olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Bugün Siirt'te 27 farklı üzüm gen kaynağı tespit edilmiştir. TÜİK 2023 verilerine göre de Siirt'te 22 bin 355 dekar alanda toplam 14 bin 895 ton üzüm üretimi yapılmakta. Ülke genelinde bu üretim miktarıyla biz 28'inci sırada yer alıyoruz. Bu üretimin yaklaşık 13 bin tonu sofralık üzüm, kalan kısmı ise çeşitli üzümler olarak değerlendirilmektedir. Bağcılıkta ilginin artmasıyla birlikte Siirt olarak üzüm üretiminde Türkiye'de ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz." dedi.

        2 yıl önce hayata geçirilen projeyle, daha önce atılan üzüm yapraklarının kooperatif bünyesinde kurulan işleme tesisinde istihdam edilen kadınlar tarafından salamura haline getirildiğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Şirvan'da yetişen tayfi üzümünün yaprağı da geniş, ince ve kendine has bir mayhoş lezzetle Siirt mutfağında yerini almıştır. Köyde kadınlarımız tayfi üzüm yaprağını toplayarak aile ekonomilerine katkı sağlamaktadır. Tayfi üzüm yaprağı 'Mavit' markası ile ulusal zincir marketlerde satışa sunulmuş, ilk ihracatımızı da Avustralya'ya gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bağcılığın geliştirilmesi için pek çok proje hayata geçirilmiştir. 2022 yılında 1 milyon 500 bin lira bütçeyle 20 dekar alanda damlama sulama sistemli bağ projesini tamamladık. 2023 yılında 4 milyon 166 bin lira tutarındaki projeyle 85 dekar alanda bağcılık alanında ilerlemeyi sürdürüyoruz. Son 6 yılda Siirt'te bağcılığın geliştirilmesi amacıyla yapılan projelerin toplam bedeli 14 milyon lirayı aşmıştır."

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de çiftçiye verilen desteklerle tarım ve hayvancılığın geliştiği bölgede özellikle bağcılıkla ilgili olumlu gelişmelere tanıklık ettiklerini söyledi.

        Üretici Abdulalim İrgav da bu üzüm çeşidinin önemine değindi, satılan üzümün yaprağının da salamura olarak değerlendirildiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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