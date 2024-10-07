Siirt'te ambulans helikopter, ağaçtan düşen kişi için havalandı

Yaralı, Diyarbakır'dan gelen ambulans helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.C.E. için hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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