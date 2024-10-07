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        Siirt'te ambulans helikopter, ağaçtan düşen kişi için havalandı

        Siirt'in Tillo ilçesinde ağaçtan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 20:13 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:26
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        Siirt'te ambulans helikopter, ağaçtan düşen kişi için havalandı
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        Siirt'in Tillo ilçesinde ağaçtan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Akyayla köyünde menengiç toplamak için ağaca çıkan M.C.E, dalın kırılması sonucu kayalık alana düşerek yaralandı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.C.E. için hava ambulansı talebinde bulunuldu.

        Yaralı, Diyarbakır'dan gelen ambulans helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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