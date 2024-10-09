Siirt Valisi Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya'dan şehit kızına doğum günü kutlaması

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, 2008 yılında Hakkari'nin Aktütün Sınır Karakolu'nda şehit olan İlbaş’ın kızı Beyza'ya sürpriz doğum günü ziyareti gerçekleştirdi.

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