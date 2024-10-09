Siirt Valisi Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya'dan şehit kızına doğum günü kutlaması
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza İlbaş'ın doğum gününü kutladı.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza İlbaş'ın doğum gününü kutladı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, 2008 yılında Hakkari'nin Aktütün Sınır Karakolu'nda şehit olan İlbaş’ın kızı Beyza'ya sürpriz doğum günü ziyareti gerçekleştirdi.
Kızılkaya, ziyarette 19 yaşına giren Beyza'ya pasta kestirdi.
Beyza’nın yeni yaşını kutlayan ve mutlu yıllar dileğinde bulunan Kızılkaya, şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
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