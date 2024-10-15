Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali "Özgür Gazze" temasıyla yarın başlayacak

"Özgür Gazze" temasıyla yarın başlayacak 7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin finalinde 31 film yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün himayesi, Siirt Valiliğinin ev sahipliği, Siirt Üniversitesi ile Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğinin destekleriyle düzenlenen festival yarın açılış konuşmaları ve film gösterimiyle başlayacak.

"Özgür Gazze" temasıyla sinemaseverlerle buluşacak festivale 293 kişi film başvurdu, 31 film finale kaldı.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, yürütücülüğünü yapımcı ve yönetmen Baran Mayda'nın yaptığı festivalin, her yıl düzenli olarak sinemaseverlerle buluştuğunu söyledi.

Sanatın bir şehre güzellik, derinlik ve ruh kattığını dile getiren Aktay, "Siirt medrese, dengbej ve kitabi geleneği olan bir şehir. Ne hikayeler yazılmış ne destanlar yazılmıştır Botan vadilerinde, Herekol dağlarında, Garzan ovalarında, Şirvan-Pervari yollarında. Bu şehre de bir film getirip iklimini değiştirmek gerekir dedik." dedi.

Her yıl farklı bir tema etrafında gerçekleşen ve geçen yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle programda değişikliğe giderek "Kalbimiz Gazze" temasının belirlendiğini anımsatan Aktay, bu yılki temanın da "Özgür Gazze" olarak seçildiğini belirtti.