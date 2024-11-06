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        Siirt'te devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 22:03 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:03
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        Siirt'te devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ramazan K'nin kullandığı tarım aracı, Dalkorur köyünde tarladan eve dönerken kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ve annesi Ayşe K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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