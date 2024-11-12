Siirt Valisi Kızılkaya, şehit ailesini ağırladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, 2019'da Eruh ilçesi kırsalında terör saldırısında şehit düşen güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın ailesini makamında misafir etti.

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