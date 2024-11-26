Siirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Siirt'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını aynı zamanda bir sevgi, sabır ve fedakarlık hikayesi olduğunu söyledi.

"Sizler, bilgiyle donattığınız nesillere sadece bir gelecek değil, aynı zamanda medeniyetimizin ve kültürümüzün değerlerini, insanlık ve umut aşılıyorsunuz. Her öğrencinizde bir iz bırakıyor, onların yüreğine dokunarak toplumumuzu şekillendiriyorsunuz. Bugün sizlerle, eğitimle büyüyen umutların en güzel örneklerinden birini paylaşmak istiyorum. Bu hikaye, Herekol Dağı'nın eteklerinde, Pervari'nin Tosuntarla köyünde yazılıyor. Buse Canat öğretmenimiz, zorluklara rağmen 19 öğrencisini geleceğe hazırlamak için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapıyor. Bu süreçte yalnız değil aynı okulda görev yapan eşi Ahmet öğretmen ile birlikte umutları yeşertiyor, eğitimle hayatlara dokunuyorlar. Bu kıymetli öğretmenlerimizin hikayesi, sadece öğretmenlik mesleğinin fedakarlığını değil, aynı zamanda eğitimin insan hayatında yarattığı farkı da gözler önüne seriyor. Onların azmi ve sevgisi, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Bugün burada, ülkemizin dört bir yanında görev yapan ve aynı özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizler bu ülkenin geleceğini ellerinizle şekillendiriyorsunuz. Bizler de devlet olarak, sizlerin daha iyi şartlarda çalışabilmesi, mesleğinizin hak ettiği değeri görebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin yanında olmak ve bu ulvi görevi daha da ileri taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

Eğitimi desteklemeyi sürdüreceklerini dile getiren Kızılkaya, bu kutsal görevi büyük bir özveriyle yerine getiren öğretmenlerin toplum için ne kadar değerli olduğunu anlattı.

Kızılkaya, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit olan ve vefat eden öğretmenleri rahmet ve şükranla andı.

Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okuldu, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.