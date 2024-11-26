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        Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Siirt'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:52 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:11
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        Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Siirt'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının ağır geçtiği Şirvan ilçesinin Maden, Yayladağ, Cevizlik, Nallıkaya, Ormanlı ve Kesmetaş köylerinin yüksek kesimine 350 kilogram besi yemi bıraktı.

        Hayvanların yaşam hakkının korunması için yemleme çalışmalarına devam edilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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