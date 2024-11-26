Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Hayvanların yaşam hakkının korunması için yemleme çalışmalarına devam edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının ağır geçtiği Şirvan ilçesinin Maden, Yayladağ, Cevizlik, Nallıkaya, Ormanlı ve Kesmetaş köylerinin yüksek kesimine 350 kilogram besi yemi bıraktı.

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