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        Siirt'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 araç kurtarıldı

        Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tır ve kamyonet, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 23:06 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:10
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        Siirt'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 araç kurtarıldı
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        Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tır ve kamyonet, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nallıkaya ile Cevizlik köyleri arasında hayvan taşıyan ve kış lastiği olmayan bir kamyonet, akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yoldan çıktı.

        Eruh-Şırnak kara yolunda da kış lastiği bulunmayan bir tır mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgelere Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

        Mahsur kalan araçlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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