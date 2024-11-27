Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü ve akaryakıt tankeri kurtarıldı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yolcu minibüsü ve akaryakıt tankeri kurtarıldı.
Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yolcu minibüsü ve akaryakıt tankeri kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Pervari ilçesinin Çemikare yaylası yolunda yolcu minibüsü ve akaryakıt tankeri mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu mahsur kalan araçlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.
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