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        Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü ve akaryakıt tankeri kurtarıldı

        Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yolcu minibüsü ve akaryakıt tankeri kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:13
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        Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü ve akaryakıt tankeri kurtarıldı
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        Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yolcu minibüsü ve akaryakıt tankeri kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Pervari ilçesinin Çemikare yaylası yolunda yolcu minibüsü ve akaryakıt tankeri mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.​​​​​​​

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu mahsur kalan araçlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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