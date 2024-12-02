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        Siirt'te sürücülere acil durumdaki hastaların yaşama tutunma şansını artıran "fermuar sistemi" tanıtıldı

        Siirt'te, ambulanslara olay yerine veya sağlık kuruşlarına hızlı ulaşması için geçiş üstünlüğü sağlayan "fermuar sistemi" sürücülere uygulamalı olarak tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:32 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:40
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        Siirt'te sürücülere acil durumdaki hastaların yaşama tutunma şansını artıran "fermuar sistemi" tanıtıldı
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        Siirt'te, ambulanslara olay yerine veya sağlık kuruşlarına hızlı ulaşması için geçiş üstünlüğü sağlayan "fermuar sistemi" sürücülere uygulamalı olarak tanıtıldı.

        Emniyet şeridi yer almayan ve ikiden fazla şeritli olan yollarda, sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise soluna yanaşarak ambulansın orta kısımdan geçişine imkan tanıyan "fermuar sistemi"yle acil hastalara daha hızlı ulaşılıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünce "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla Siirt-Eruh kara yolunda düzenlenen etkinlikte, "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" sloganıyla başlatılan kampanya doğrultusunda sürücülere bilgilendirme yapıldı.

        "Fermuar sistemi" ile ilgili uygulamalı tanıtım yapılan etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Siirt Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Zübeyde Albayrak, ambulansların gideceği yere bir dakika daha erken ulaşmasının acil durumdaki hastaların yaşama şansını yükselttiğini belirtti.

        Sürücülerden trafikte ambulanslara yol vermelerini isteyen Albayrak, acil sağlık hizmetlerinin, Türkiye'nin her noktasına yayılan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık ordularının olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

        Albayrak, ilde 1'i obez yoğun bakım, 1'i 4 yataklı, 5'i paletli olmak üzere 42 ambulans ile 20 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 323 personelin görev yaptığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

        "Son 1 yılda yaklaşık 76 bin acil çağrıya yanıt verdik. Yaklaşık 27 bin vakanın gerekli tıbbi müdahalesini uyguladık. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen acil çağrıların yüzde 96'sına kentsel kesimde ilk 10 dakikada ulaştık. Acil sağlık hizmetleri sunumunda en önemli faktörlerden biri de zamandır. Vakaya ulaşırken, vakaya müdahale ederken ya da hastanın naklini sağlarken zamanla yarışıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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