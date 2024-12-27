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        Siirt'te kardan kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan Geçittepe grup köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 22:42 Güncelleme: 27.12.2024 - 22:42
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        Siirt'te kardan kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan Geçittepe grup köy yolu ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde kar ve tipi nedeniyle Geçittepe grup köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlamak için görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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