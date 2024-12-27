Siirt'te şiddetli rüzgar otobüs durağının devrilmesine yol açtı

Siirt'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı devrildi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.​​​​​​​

Şiddetli rüzgar nedeniyle Veyselkarani Mahallesi 1903. Sokak'ta bulunan otobüs durağı devrildi.

Bu sırada durakta bekleyen kimse olmadığı öğrenildi.