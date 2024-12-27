Siirt'te şiddetli rüzgar otobüs durağının devrilmesine yol açtı
Siirt'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı devrildi.
Siirt'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı devrildi.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Veyselkarani Mahallesi 1903. Sokak'ta bulunan otobüs durağı devrildi.
Bu sırada durakta bekleyen kimse olmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.