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        Siirt'ten Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi

        Siirt'te insani yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:12
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        Siirt'ten Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi
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        Siirt'te insani yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla, "Bir Güneş Doğuyor" sloganıyla 8 Aralık 2024'ten bu yana düzenlenen kampanya ile temin edilen gıda ve giyim malzemelerinin Suriyelilere ulaştırılması için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.

        İHH Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, yaptığı açıklamada, hayırseverlere teşekkür ederek, kampanyanın devam edeceğini söyledi.

        Sınırdaki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Süzgün, şöyle konuştu:

        "Suriye halkına destek olma zamanı. Bu vesileyle yardım talebinde bulunduğumuz vatandaşlardan büyük destek gördük. Geçen hafta yakacak dolu 2 tırımızı yolcu ettik. Bugün 3 tırı daha uğurluyoruz. Göndereceğimiz tırlardan biri su yüklü, diğer tırlar ise un ağırlıklıdır. Bir miktar da bakliyat ve giyim malzemesi mevcut. İlimizdeki sivil toplum kuruluşları, esnaf ve kurum personeli destek talebini boş çevirmedi."

        Duanın ardından tırlar, Suriye'ye uğurlandı.​​​​​​​

        Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve vatandaşlar katıldı.

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