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        Siirt'te düğünde tabancayla açılması sonucu 16 yaşındaki çocuk yaralandı

        Siirt'te düğünde tabancayla ateş açılması sonucu 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 22:05 Güncelleme: 30.01.2025 - 22:05
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        Siirt'te düğünde tabancayla açılması sonucu 16 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Siirt'te düğünde tabancayla ateş açılması sonucu 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

        İddiaya göre, merkez Pınarca köyüne bağlı Akıncılar mezrasında yapılan düğünde bir kişi tabancayla ateş etti. O sırada düğünde bulunan V.D. merminin isabet etmesi sonucu omzundan yaralandı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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