Siirt'te düğünde tabancayla açılması sonucu 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Siirt'te düğünde tabancayla ateş açılması sonucu 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

İddiaya göre, merkez Pınarca köyüne bağlı Akıncılar mezrasında yapılan düğünde bir kişi tabancayla ateş etti. O sırada düğünde bulunan V.D. merminin isabet etmesi sonucu omzundan yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.