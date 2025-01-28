Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİSiirt'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Beşir Nas'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 21:41 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü (2)
        ABONE OL

        TOPRAĞAVERİLDİ

        Siirt’te çalıştığı inşaatın 7'nci katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Beşir Nas'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Şeyh Musa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        KARDEŞİ DE İNŞAATTAN DÜŞEREK ÖLMÜŞ

        Öte yandan Beşir Nas’ın, yine inşaattan düşerek ölen kardeşi Selahattin Nas ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Beşir Nas’ın 2012 yılında kardeşi Selahattin Nas ile birlikte Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı süren bir inşaatta çalışırken, iskele halatının kopması sonucu 10’uncu kattan düştüğü, olayda Selahattin Nas’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Siirt'te inşaatın 7'nci katından düşen işçi öldü
        Siirt'te inşaatın 7'nci katından düşen işçi öldü
        Marangoz ustaları mesleklerini aktaracakları çırak bulamamaktan yakınıyor
        Marangoz ustaları mesleklerini aktaracakları çırak bulamamaktan yakınıyor
        7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü
        7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü
        Flaş
        Flaş
        Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kullanılacak alanlar belirlendi
        Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kullanılacak alanlar belirlendi
        Siirt'te otomobilin park halindeki araca çarptığı kaza anı kamerada
        Siirt'te otomobilin park halindeki araca çarptığı kaza anı kamerada