        Siirt'in Eruh ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Siirt'in Eruh ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Siirt'in Eruh ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 00:03 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:03
        Siirt'in Eruh ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Siirt'in Eruh ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, köy yollarında görülen aşırı buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla taşımalı eğitime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

