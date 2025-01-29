Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        DEM Partili Bakırhan: Böyle barışa ulaşılmaz, böyle barış sağlanmaz

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz aylardır diyalog diyoruz, müzakere diyoruz, Kürt sorununun barışçıl çözümü diyoruz, beyefendiler kayyum diyor, badem bıyıklılar diyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 18:34 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Partili Bakırhan: Böyle barışa ulaşılmaz, böyle barış sağlanmaz
        ABONE OL

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Biz aylardır diyalog diyoruz, müzakere diyoruz, Kürt sorununun barışçıl çözümü diyoruz, beyefendiler kayyum diyor, badem bıyıklılar diyor. Böyle barışa ulaşılmaz, böyle barış sağlanmaz” dedi.

        İçişleri Bakanlığı’nın 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklamasının ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DEM Partili milletvekilleri kente geldi. Belediye binası önünde açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Biz aylardır diyalog diyoruz, müzakere diyoruz, Kürt sorununun barışçıl çözümü diyoruz, beyefendiler kayyum diyor, badem bıyıklılar diyor. Böyle barışa ulaşılmaz, böyle barış sağlanmaz. Kürt'ün iradesine kayyum atayarak, gazetecisini katlederek, yöneticisini hapsederek, belediye eş başkanlarına hiç yok yere yargılayıp ceza vererek barış olmaz. Bir taraftan kayyum, bir taraftan müzakere olmaz. Bir tarafta halkın iradesini gasp edip, bir taraftan ‘Biz bu sorunu çözelim, Türkiye barışını sağlayalım’ olmaz. Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum; Türkiye barışını böyle mi sağlayacaksınız? Bu zulüm düzeniyle, bu gaspçı iktidarla birlikte. Kendinize güveniyorsanız getirin sandığı koyun, Siirt halkları, Siirt'in Arapları, Siirt'in Kürtleri kimi seçiyorsa ona saygı duyacaksınız. Bu belediyeyi biz her seferinde kazanıyoruz, halka büyük hizmet ediyoruz. Türk, Kürt, Arap ayırmadan herkese adil bir hizmet veriyoruz. Belediyede çalışan Kürt'e, Arap'a, Türk'e karışmadan, kimseyi görevinden işinden etmeden hepsiyle birlikte kardeşçe çalışırken bu hırsız kayyumcu düzen şimdi onlarca insanın işine son verecek. Onlarca insanın yerini değiştirecek, sizin kaldırımınıza, yolunuza, parkınıza, bahçenize kültürünüze, çocuklarınızın geleceğine yapılan yatırımı emin olun bu rantçılar çalacak, çırpacak. Bu belediyeyi daha da borçlandıracak” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, belediye çalışanlarıyla b...
        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, belediye çalışanlarıyla b...
        Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 10 gün süreyle yasaklandı
        Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 10 gün süreyle yasaklandı
        Siirt'te 10 günlük eylem yasağı
        Siirt'te 10 günlük eylem yasağı
        7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü (2)
        7'nci kattan düşen inşaat işçisi öldü (2)
        Siirt'te inşaatın 7'nci katından düşen işçi öldü
        Siirt'te inşaatın 7'nci katından düşen işçi öldü
        Marangoz ustaları mesleklerini aktaracakları çırak bulamamaktan yakınıyor
        Marangoz ustaları mesleklerini aktaracakları çırak bulamamaktan yakınıyor