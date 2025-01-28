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        Siirt'te inşaatın 7'nci katından düşen işçi öldü

        Siirt'te bir inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:21
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        Siirt'te inşaatın 7'nci katından düşen işçi öldü
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        Siirt'te bir inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Veyselkarani Mahallesi'nde B.N. (52), çalıştığı inşaatın 7'nci katından zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, B.N'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        B.N'nin cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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