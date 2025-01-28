Siirt'te inşaatın 7'nci katından düşen işçi öldü
Siirt'te bir inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Siirt'te bir inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Veyselkarani Mahallesi'nde B.N. (52), çalıştığı inşaatın 7'nci katından zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, B.N'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
B.N'nin cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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