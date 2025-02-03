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        Siirt'te deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı

        Siirt'te İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi arama kurtarma birimince deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:41
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        Siirt'te deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı
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        Siirt'te İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi arama kurtarma birimince deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı.

        İHH Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, Güres Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte açılan stantlarda deprem konulu bilgilendirme yapıldığını belirtti.

        Vatandaşlarda afet bilincini aşılamak ve farkındalığı artırmayı amaçladıklarını dile getiren Süzgün, "AFAD Başkanlığından kentsel arama kurtarma da ilimizde tek ve ülkemizde sayılı akredite ekiplerden olan İHH Arama Kurtarma ekibi olarak bu bilinçle vatandaşlarımızı deprem ve afetler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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