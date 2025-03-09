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        Siirtli kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de maç yönetmek

        FECRİ BARLIK - Siirt'te amatör ligde maç yöneten üç genç kadın hakem, Süper Lig ve uluslararası organizasyonlarda görev almak için azimle çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:10
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        Siirtli kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de maç yönetmek
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        FECRİ BARLIK - Siirt'te amatör ligde maç yöneten üç genç kadın hakem, Süper Lig ve uluslararası organizasyonlarda görev almak için azimle çalışıyor.

        21 yaşındaki Nur Hayat Polat, 18 yaşındaki Sevgi Acar ve Zeliha Çiğdem Kurhan, futbol hakemliği kariyerlerinde büyük başarılar elde etmek için disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

        Eski hakem Cüneyt Çakır ile hakemler Arda Kardeşler ve Mehmet Türkmen'i örnek alan genç hakemler, kadınların da bu alanda başarılı olabileceğini kanıtlamak istiyor.

        - "Çok mutluyum, gururluyum"

        Nur Hayat Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseden mezun olduktan sonra ablasının önerisiyle hakemlik kurslarına başvurduğunu ve başarıyla tamamladığını söyledi.

        Polat, "İl hakemi olarak maçlarda görev alıyorum. Cüneyt Çakır'ı örnek alıyorum. FIFA kokartıyla Süper Lig'de maç yönetmek istiyorum. Kadınlar her işi başarabilir ve ben bunu göstermek için çalışıyorum." dedi.

        Maçlarda disiplin ve saygıya önem verdiğini belirten Polat, "Görev aldığım maçların sevgi ve saygı çerçevesinde geçmesi için elimden geleni yapıyorum. Kadınları temsil etmek benim için büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

        - "Bu işin kadını erkeği yoktur"

        Lise son sınıf öğrencisi olan aday hakem Sevgi Acar, geçen yıl başladığı hakemlik görevini büyük bir hevesle sürdürdüğünü söyledi.

        Futbolu çok sevdiğini anlatan Acar, "Arkadaşımla hakemlik kursuna başladım ve şimdi sahalarda görev alıyorum. Mehmet Türkmen'i örnek alıyorum çünkü disiplinli ve kararlı bir hakem. Süper Lig ve uluslararası organizasyonlarda görev almak istiyorum." dedi.

        Başlangıçta bazı tepkilerle karşılaştığını ancak bunları umursamadığını belirten Acar, "Bu işin kadını erkeği yok, herkes yapabilir. Ailem de beni destekliyor. FIFA kokartı almayı hedefliyorum ve bunun için çalışıyorum." şeklinde konuştu.

        - "Bir hakemin otoritesinin olması gerekiyor"

        Zeliha Çiğdem Kurhan ise hem eğitimine devam ettiğini hem de maçlarda görev aldığını belirtti.

        Küçüklüğünden beri futbola ilgi duyduğunu ifade eden lise son sınıf öğrencisi Kurhan, "Arda Kardeşler'i örnek alıyorum. FIFA kokartı aldıktan sonra onun yardımcısı olarak maç yönetmek istiyorum. Bir hakemin otoritesi olmalı ve ben bunu sağlamak için çalışıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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