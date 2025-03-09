Siirt'te Halk Eğitimi Merkezinin "mart ayı ürün sergisi" açıldı

Kursiyerlerle sohbet eden Kızılkaya, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Çini seramik, resim, geleneksel Siirt battaniyesi dokuma, rölyef, dekoratif aksesuar ve tekstil ürünleri kurslarında kursiyerlerin hazırlamış olduğu ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.

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