Siirt'te Halk Eğitimi Merkezinin "mart ayı ürün sergisi" açıldı
Siirt'te İl Halk Eğitimi Merkezinin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında hazırlanan "mart ayı ürün sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Siirt'te İl Halk Eğitimi Merkezinin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında hazırlanan "mart ayı ürün sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.
Çini seramik, resim, geleneksel Siirt battaniyesi dokuma, rölyef, dekoratif aksesuar ve tekstil ürünleri kurslarında kursiyerlerin hazırlamış olduğu ürünlerden oluşan sergi açıldı.
Sergiyi gezen Kızılkaya, eserleri inceledi, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kursiyerlerle sohbet eden Kızılkaya, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.
Etkinliğe İl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Elçi de katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.