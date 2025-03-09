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        Siirt'te kaçak avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza verildi

        Siirt'te kaçak avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 00:45 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:45
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        Siirt'te kaçak avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza verildi
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        Siirt'te kaçak avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, av koruma ve kontrol ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcılıkla mücadeleyi sürdürüyor.

        Bu kapsamda, kent kırsalında yapılan denetimlerde avcılık belgesi olmadan ava çıkan 6 kişiye çeşitli maddelerden toplam 53 bin 619 lira ceza uygulandı.

        Ekiplerce ele geçirilen kınalı keklikler tedavileri için Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edildi, tuzak aparatlar ve mesken denilen taş yapılar da yıkılarak imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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