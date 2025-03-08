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        AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

        AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 08.03.2025 - 19:14
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        AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
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        AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların gününü kutladı.

        8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü olduğunu dile getiren Mavi, şöyle konuştu:

        "Öncelikle kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri için her birine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Bizim gönül ve fikir dünyamızda kadın ve erkek, Allah'ın kulu olmakla da vatandaş olmakla da eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Üstünlük gayrettedir, üretkenliktedir, ilimdedir, ahlaktadır, merhamettedir, erdemli olmaktadır' der. Bu anlayışla AK Parti olarak bizler kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı, bir lütuf değil, bir 'hak mücadelesi' olarak görüyoruz. Kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna ve Türkiye Yüzyılı'nda adalet içinde birlikte bir toplum inşa edeceğimize inanıyoruz."

        Cumhuriyetle birlikte Türk kadınının birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu belirten Mavi, ancak bu haklarını tam olarak uzun yıllar kullanamadığını, 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdıklarını belirtti.

        Mavi, şunları kaydetti:

        "AK Parti olarak, kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz."

        Açıklamaya, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin ve kadın üyeler katıldı.

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