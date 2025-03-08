Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

        SİİRT'inKurtalan ilçesinde yol kenarına devrilen beton mikserinin sürücüsü Cemil Kayhan (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
        ABONE OL

        SİİRT'inKurtalan ilçesinde yol kenarına devrilen beton mikserinin sürücüsü Cemil Kayhan (41), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Yeşilkonak köyü mevkisinde meydana geldi. Cemil Kayhan yönetimindeki 56 DA 724 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araca sıkışan Kayhan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Kayhan'ın cenazesi, otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri

        Benzer Haberler

        Siirt'te devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
        Siirt'te devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Siirt'te öğrenciler teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirildi
        Siirt'te öğrenciler teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirildi
        Siirt'te kendi işini kurmak isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek verile...
        Siirt'te kendi işini kurmak isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek verile...
        Siirt'te yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
        Siirt'te yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
        Kokusundan rahatsız olan çocukları için sigarayı bırakıp sağlıklı bir yaşam...
        Kokusundan rahatsız olan çocukları için sigarayı bırakıp sağlıklı bir yaşam...