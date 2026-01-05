Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        AK Parti'nin Siirt'teki üye sayısı 44 bin 677 oldu

        ​​​​​​​AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Siirt'te 2025'te 4 bin 360 yeni üye kazandırdıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 19:40 Güncelleme: 05.01.2026 - 19:43
        AK Parti'nin Siirt'teki üye sayısı 44 bin 677 oldu
        ​​​​​​​AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Siirt'te 2025'te 4 bin 360 yeni üye kazandırdıklarını belirtti.

        Özturan, yönetim kurulu üyeleriyle partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Başkanlığınca 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısının 664 bin 568 artarak, 11 milyon 543 bin 301'e yükseldiğini söyledi.

        Bu artışın teşkilatların özverili çalışmaları sonucu gerçekleştiğini ifade eden Özturan,"2025 yılı itibarıyla Siirt'te 4 bin 360 yeni üyeyle birlikte 44 bin 677 üyeye ulaştık. Ciddi ve başarılı bir ivme yakalamış bulunuyoruz. AK Parti, ilk günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri sahadan okuyarak, karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir." dedi.

        Bu ivmeyi yeni yılda da sürdüreceklerini belirten Özturan, milletle kurulan güçlü bağın AK Parti'yi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirdiğini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Partinin siyaseti kapalı salonlarda değil, milletin içinde ve milletle birlikte yürüttüğünü söyleyen Özturan, şunları kaydetti:

        "Açıklanan üye artışı yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de ortaya koymuştur. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ortak hedefler etrafında buluşturan güçlü bir siyasi harekettir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, milletin taleplerini merkeze alan siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle yoluna devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

